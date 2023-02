Die Fluggesellschaft Air France-KLM schreibt nach dem Corona-Einbruch der vergangenen beiden Jahre wieder schwarze Zahlen. Trotz steigender Kraftstoffpreise und anderer erhöhter Ausgaben verdienten die Franzosen im abgelaufenen Geschäftsjahr unter dem Strich 728 Millionen Euro, wie das französisch-niederländische Unternehmen am Freitag in Paris mitteilte. In den vergangenen Jahren hatte der Konzern noch milliardenschwere Verluste verzeichnet. Auch andere Fluggesellschaften haben sich 2022 nach dem Ende der Corona-Massnahmen in vielen Ländern erholt.

17.02.2023 08:36