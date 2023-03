Unter dem Strich resultierte ein Gewinn von 62 Millionen Franken, wovon rund 16 Millionen als Retrozession an den Kanton Genf fliessen. In den beiden vorangehenden Jahren hatte die Flughafenbetreiberin Verluste in Höhe von 89 Millionen (2021) und 139 Millionen Franken (2020) eingefahren.