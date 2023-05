Seitdem intensivierte die Formel 1 auch die Arbeit, um jüngere Fans zu gewinnen. Vor allem auch durch die Netflix-Serie "Drive to survive", deren fünfte Staffel in diesem Jahr veröffentlicht wurde, wuchs das Interesse an der Formel 1 weltweit, insbesondere aber in den USA deutlich. Der Grosse Preis von Miami ist offiziellen Angaben zufolge ausverkauft. In Austin hoffen die Veranstalter vom 20. bis 22. Oktober auf insgesamt eine halbe Million Fans, und dann steht Mitte November noch die Rückkehr nach Las Vegas an.