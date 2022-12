Die Börsenaufsicht SIX Exchange Regulation (SER) hat dem Dekotierungsgesuch von Formulafirst am Mittwoch zugestimmt. Letzter Handelstag soll der 15. Dezember 2022 sein, die Dekotierung der Papiere mit Nennwert von 0,01 Franken erfolgt am 16. Dezember, wie die Beteiligungsgesellschaft am Donnerstag mitteilte.

08.12.2022 07:30