"Es ist eine gute Nachricht, dass die Ausgaben für Forschung und Entwicklung in allen Sektoren merklich gestiegen sind.", sagte Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) in einer Pressemitteilung vom Freitag. Allerdings seien die Ergebnisse nicht genug. "Das muss uns anspornen, die finanziellen Anstrengungen gerade in herausfordernden Zeiten noch zu erhöhen. Schliesslich ist mehr Geld für Forschung und Entwicklung nicht nur eine Investition in die Zukunft, sondern auch zur Bewältigung aktueller und künftiger Krisen", sagte Stark-Watzinger.