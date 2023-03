In Telangana soll das Werk entstehen. Foxconn-Chef Young Liu sagte laut dem "Indian Express" am Freitag über die Geschwindigkeit, mit der Projekte in dem indischen Bundesstaat umgesetzt werden können: "Die Schnelligkeit von Telangana gab mir die Zuversicht, dass wir mit der Arbeit in Telangana sehr wahrscheinlich die Einnahmen von Foxconn verdoppeln können. Bei der Geschwindigkeit von Telangana ist das in vier Jahren sehr, sehr wahrscheinlich."