Der etablierte Standort im italienischen Peschiera del Garda werde mittelfristig zum Kompetenzzentrum und zentralen Produktionsstandort für Edelstahlspülen in der EMEA-Region aufgebaut, heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag. Dafür sollen in den kommenden Jahren rund 80 Millionen Euro in die Technologie, Automatisierung, Digitalisierung und Nachhaltigkeit investiert. Gleichzeitig werde die Aus- und Weiterbildung der Mitarbeitenden gefördert.