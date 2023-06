Die Industrieunternehmen in Frankreich haben im April wieder mehr produziert. Die Gesamtproduktion stieg gegenüber dem Vormonat um 0,8 Prozent, wie das Statistikamt Insee am Freitag in Paris mitteilte. Ökonomen hatten im Schnitt einen niedrigeren Zuwachs von 0,3 Prozent erwartet. Der Anstieg folgt auf einen Rückgang um 1,1 Prozent im Vormonat. Im Jahresvergleich stieg die Produktion im April um 1,3 Prozent.

02.06.2023 09:18