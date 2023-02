(Meldung im letzten Abschnitt um Statement der französischen Justiz ergänzt) - Eine Rekordstrafe von insgesamt 444 Millionen Euro, welche die französische Wettbewerbsbehörde im Jahr 2020 gegen die Pharmaunternehmen Novartis und Roche verhängt hatte, wurde von einem Berufungsgericht in Paris in vollem Umfang aufgehoben. Dies teilte die Behörde am Donnerstag mit.

16.02.2023 15:42