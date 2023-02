2023 dürfte es laut Freenet beim Umsatz keine grossen Veränderungen geben, der operative Gewinn soll leicht auf 480 bis 500 Millionen Euro zulegen. Damit sieht Vorstandschef Christoph Vilanek, dessen Vertrag nun bis Ende 2026 verlängert wurde, das Unternehmen auf Kurs zu den Mittelfristzielen. So sollen ab 2025 ein operativer Gewinn von mindestens 520 Millionen Euro sowie ein freier Mittelzufluss über 260 Millionen Euro erzielt werden. Dieser Free Cashflow, der für die Dividende wichtig ist, stieg 2022 um gut sechs Prozent auf 249 Millionen Euro. Den vollständigen Geschäftsbericht will Freenet am 24. März veröffentlichen./mis/men/he