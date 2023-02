Das Wachstum margenstarker Serviceumsätze und Zuwächse im Mobilfunk- und im TV-Geschäft haben Freenet 2022 einen Gewinnanstieg beschert. Als Dividende sollen für 2022 je Aktie 1,68 Euro an die Anleger fliessen, nach 1,57 Euro ein Jahr zuvor, wie das im MDax notierte Unternehmen am Mittwochabend nach Börsenschluss auf Basis vorläufiger Zahlen mitteilte. Im neuen Jahr soll zumindest das operative Ergebnis weiter wachsen. An der Börse kam das alles gut an.

23.02.2023 11:03