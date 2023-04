Das Produktgeschäft hatte in den vergangenen Jahren unter gestiegenen Kosten gelitten. Jetzt will das Management an der Gestaltung von Preisen und Verträgen feilen, die direkte Beschaffung optimieren, die internationale Expansion vorantreiben und die Verwaltungskosten weiter senken. Bei den Gesundheitsdienstleistungen setzt die Führungsspitze etwa auf höhere Erstattungssätze in den USA und eine Steigerung der Arbeitsproduktivität.