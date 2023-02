Der angeschlagene Medizintechnik-, Pharma- und Krankenhauskonzern Fresenius prüft die Dekonsolidierung von der zuletzt besonders belastenden Tochter FMC . Im Rahmen der vom seit Herbst amtierenden neuen Konzernchef Michael Sen initiierten Neuausrichtung werde auch eine Dekonsolidierung von der Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMC), unter anderem im Wege eines Formwechsels in eine Aktiengesellschaft erwogen. Dies teilte Fresenius am Donnerstag in Bad Homburg mit und bestätigte damit einen Bericht der "Wirtschaftswoche" vom Mittag. Die im Dax notierte Fresenius-Aktie baute nach der Bestätigung ihre Gewinne aus und stieg auf den höchsten Stand seit Sommer 2022. Kursverluste verzeichnete dagegen die ebenfalls im Leitindex gelistete FMC-Aktie./zb/he

09.02.2023 16:51