Der seit Oktober amtierende Unternehmenslenker Sen hatte Fresenius in diesem Frühjahr eine neue Strategie samt höheren Einsparzielen und einem straffen Korsett für die Profitabilität verordnet. Er will die Kosten etwa in der Verwaltung senken, Prozesse verbessern und Randbereiche veräussern. Ab 2025 will Fresenius so jährlich rund eine Milliarde Euro einsparen. Im ersten Quartal betrugen die Einsparungen den Angaben zufolge rund 130 Millionen Euro.