(Ausführliche Fassung) - Fresenius -Chef Michael Sen drückt beim Umbau des Dax -Konzerns weiter auf das Gaspedal. Er hob am Donnerstag anlässlich eines Kapitalmarkttages in London die Ziele für die Tochter Kabi für das laufende Jahr an und zeigte sich auch mittelfristig optimistischer. Dabei sollen vor allem der Ausbau des Geschäfts mit biotechnologisch hergestellten Nachahmerpräparaten sowie mit klinischer Ernährung und Medizintechnik das Wachstum von Kabi beschleunigen. Der Arznei- und Medizintechnik-Anbieter ist ein Pfeiler der neuen Konzernstrategie, die Sen im Frühjahr vorgestellt hatte.

25.05.2023 13:23