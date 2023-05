Fresenius passt für seine Tochter Kabi nach deren schwungvollem Start in das Jahr die Ziele für 2023 an. Angepeilt sei nun ein Umsatzplus aus eigener Kraft im mittleren einstelligen Prozentbereich, teilte der Dax-Konzern anlässlich eines Kapitalmarkttages rund um die Arznei- und Medizintechniktochter in London mit. Zuvor hatte ein niedrig bis mittlerer einstelliger Zuwachs im Plan gestanden.

25.05.2023 11:37