Am (heutigen) Montag fanden am Flughafen Zürich finden insgesamt sechs Rotationen, also Flüge von und nach Zürich, nicht statt. Konkret traf es sowohl am Montag wie auch am Dienstag Flüge nach Hamburg, Düsseldorf und Köln. Über weitere Flugstreichungen in den kommenden Tagen will der Flughafen im Verlauf des Streiks informieren.