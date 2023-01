Auch die zahlreiche Erkrankungen an der Corona-Variante Omikron hätten zu einem starken Umsatzwachstum - insbesondere bei Erkältungsmedikamenten - geführt, teilte Galenica weiter mit. Auch hätten sich die Umsätze in Apotheken an Hochfrequenzstandorten erholten. Per Ende 2022 lagen sie aber immer noch um 8 Prozent unter der Vor-Corona-Vergleichsperiode 2019.