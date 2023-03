Im Detail sieht die Vereinbarung vor, dass Galenica 51 Prozent der Aktien von Mediservice an Shop Apotheke verkauft und eine zusätzliche Barzahlung von 29 Millionen Euro leistet. Im Gegenzug erhält Galenica im Rahmen einer Kapitalerhöhung eine Beteiligung von 8 Prozent an Shop Apotheke, deren Hauptsitz in den Niederlanden ist.