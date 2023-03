Die Partnerschaft biete beiden Seiten klare Vorteile, heisst es in der gemeinsamen Mitteilung von Shop Apotheke und Galenica. So gewinne der Schweizer Gesundheitskonzern eine starke Partnerin für das reine Online-Geschäft und könne mit dem Joint Venture in diesem Bereich schneller und stärker wachsen. Shop Apotheke wiederum könne auf diesem Wege "auf einen Schlag zu einer der führenden Online-Apotheken in der Schweiz werden".