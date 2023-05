Die Wettbewerbsbehörden in der Schweiz und Österreich haben das Gemeinschaftsunternehmen zwischen Shop Apotheke und Galenica genehmigt. Die Transaktion soll nun voraussichtlich am 16. Mai vollzogen werden, teilten Shop Apotheke und Galenica am Donnerstag in separaten Communiqués mit. Eine erforderliche Kapitalerhöhung soll bis spätestens Ende Juni durchgeführt werden.

11.05.2023 19:46