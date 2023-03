Obwohl das Jahr 2022 wegen des starken Volumenanstiegs in Kombination mit historisch hohen Inflationsraten, Unterbrechungen in der Lieferkette und Engpässen auf dem Arbeitsmarkt aussergewöhnlich herausfordernd gewesen sei für die Luftfahrtindustrie, habe man den Betrieb stabil gehalten und das Geschäft beinahe verdoppelt, wird CEO Christoph Schmitz in der Mitteilung zitiert. So habe es unter anderem mehrere neue Verträge gegeben und die Gruppe habe seit Anfang 2021 11'750 neue Mitarbeitende angestellt.