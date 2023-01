Grund für den leichten Umsatzrückgang seien negative Währungseffekte in Höhe von 234 Millionen Franken gewesen, so Geberit zum Geschäftsjahr. Das Wachstum in lokalen Währungen sei auf starke Verkaufspreiserhöhungen in Höhe von rund 9 Prozent und auf ein anhaltend starkes Volumenwachstum im ersten Halbjahr zurückzuführen. Im zweiten Halbjahr seien die verkauften Volumina stark rückläufig gewesen.