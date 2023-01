Mit Blick nach vorne zeigte sich Buhl an der Telefonkonferenz zurückhaltend, betonte aber auch positive Aspekte: "Wir gehen davon aus, dass der Grossteil des Lagerabbaus bei den Grosshändlern nun vorüber ist; dies hören wir zumindest von unseren Distributoren", so Buhl. Ausserdem sei die Notwendigkeit für Renovationen ungebrochen. Mittelweile kämen die Liegenschaften, welche in den Neunzigerjahren gebaut wurden, in die Renovationsphase.