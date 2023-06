An der Erwähnung von Geschlechteridentität (Gender) ist in Genf die Verabschiedung eines Budgets für die Internationale Arbeitsorganisation (ILO) vorerst gescheitert. Ein Ausschuss der Mitgliedsländer konnte sich nicht auf einen Haushaltsentwurf für 2024/25 einigen, wie die ILO am Freitag in Genf berichtete.

09.06.2023 13:37