General Motors steht in Konkurrenz zum Elektroautobauer Tesla, dessen Chef Musk ist. Der streitbare Unternehmer und reichste Mensch der Welt hatte Twitter am Donnerstag nach monatelangem Hin und Her für 44 Milliarden Dollar gekauft und sogleich Twitter-Chef Parag Agrawal und weitere wichtige Führungskräfte gefeuert.