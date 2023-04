Betrachtet man nun konkret das Leben- wie auch das Nichtlebengeschäft von Generali Schweiz, so ging im Geschäft mit Lebensversicherungen (GPV) inklusive der Fortuna Lebens-Versicherungs AG das Prämienvolumen 2022 um 2,9 Prozent auf 1,08 Milliarden Franken zurück. Die positive Tendenz des Neugeschäfts in den Vorjahren habe man im Berichtsjahr nicht fortsetzen können, so die Generali. Es wurde ein Rückgang von 8 Prozent verzeichnet.