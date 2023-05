Der italienische Versicherer Generali hat zum Jahresauftakt ähnlich wie die meisten Konkurrenten von einem starken Geschäft mit Schaden- und Unfallversicherungen profitiert. Der operative Gewinn zog um 22 Prozent auf 1,8 Milliarden Euro an, wie der Konzern am Donnerstag in Triest mitteilte.

25.05.2023 08:06