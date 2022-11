Der Secondhand-Markt hat in der Luxusgüterbranche in den letzten Jahren stark an Bedeutung gewonnen. In dem im Sommer von der Boston Consulting Group (BCG) und dem Comité Colbert erstellten "Luxury Outlook 2022" wird geschätzt, dass dieses Geschäft zuletzt doppelt so schnell wie der Erstverkauf von Luxusgütern gewachsen ist.