Neu soll Monica de Virgiliis in das Gremium gewählt werden, wie GF am Donnerstag mitteilte. Die italienisch-französische Doppelbürgerin hat einen Abschluss am Polytechnikum in Turin und ist derzeit CEO bei SNAM, einem europäischen Betreiber von Gasinfrastrukturen und Energiedienstleistungen. Ausserdem ist sie Mitglied des Vorstands von ASM International (Niederlande). Sie verfüge über Kenntnisse in Schlüsselmärkten von GF wie dem Energie- und dem Halbleiterbereich, heisst es.