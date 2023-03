Die US-Apothekenkette Walgreens Boots Alliance hat im zweiten Geschäftsquartal (per Ende Februar) unter anderem wegen hoher Rechts- und Umbaukosten weniger verdient. Der Nettogewinn sank im Vergleich zum Vorjahr um rund ein Fünftel auf 703 Millionen US-Dollar, wie das Unternehmen am Dienstag in Deerfield mitteilte.

28.03.2023 15:45