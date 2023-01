Allerdings verspricht laut ZKB die Entwicklung der Rohstoffkosten eine Stabilisierung der Profitabilität und wieder wachsende Cashflows. Givaudan stellte für das laufenden Jahr 2023 nämlich einen Anstieg der Inputkosten von 5 Prozent in Aussicht, nachdem es im Vorjahr plus 9 Prozent waren. Der Konzern ist dabei zuversichtlich, die gestiegenen Kosten weiterhin an die Kunden weitergeben zu können.