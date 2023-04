Bis gegen 9.15 Uhr steigt der Aktienkurs um 1,6 Prozent auf 3144 Franken, während der Gesamtmarkt (SMI) um 0,3 Prozent im Plus liegt. Damit knüpfen die Givaudan-Papiere an die Erholung im laufenden Jahr an. Insgesamt steht nun ein Plus von rund 10 Prozent zu Buche. Im Vorjahr 2022 verloren die Titel allerdings auch gut 40 Prozent.