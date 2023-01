Beim Aromen- und Riechstoffhersteller Givaudan kommt es zu drei Abgängen aus dem Verwaltungsrat. Werner Bauer, Lilian Biner und Michael Carlos werden sich an der kommenden Generalversammlung vom 23. März nicht mehr zur Wiederwahl stellen. Neu in den Verwaltungsrat gewählt werden soll dafür Roberto Guidetti, wie der Konzern mit den Jahresergebnissen am Mittwoch bekanntgab.

25.01.2023 06:37