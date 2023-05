Ausserdem werde bei der GKB per 1. Januar 2024 dann noch Thomas Hitz Leiter des Bereichs Geschäftskunden. Er folge auf Fritz Beiner, der Ende 2023 in Pension gehe. Hitz arbeitet den Angaben zufolge seit 2007 bei dem Institut. Er startete als KMU-Berater in der Region Landquart und ist seit 2018 Leiter Firmenkunden Tourismus in Chur.