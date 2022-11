Im dritten Quartal 2022 wurde in der Schweiz aufgrund der milden Spätsommer-Temperaturen mehr Glace gegessen als in der Vorjahresperiode. Im Vergleich kauften die Schweizerinnen und Schweizer 16,7 Prozent mehr Glace. Dies teilte der Verband der Schweizerischen Glaceproduzenten Glacesuisse am Freitag mit.

04.11.2022 16:58