Am Montag hatte Glencore einen Korruptionsfall in der der Demokratischen Republik Kongo (DRK) mit einer Zahlung von 180 Millionen Dollar beigelegt. Dabei geht es um Korruptionshandlungen in der Zeit von 2007 bis 2018. Aktuell sind laut Nagle noch in der Schweiz und in den Niederlanden Untersuchungen im Gang.