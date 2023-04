Die Teck-Investoren sollen fr ihre Anteile nun einen Anteil von 24 Prozent an der knftigen "MetalsCo" sowie 8,2 Milliarden Dollar in bar erhalten, teilte Glencore am Dienstag mit. Wie bereits vergangene Woche kommuniziert, will Glencore nach der Teck-bernahme das kombinierte Kohlegeschft von dem knftig auf Metalle ausgerichteten Unternehmen abspalten.