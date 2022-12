Seine Klimaschutzziele hat Glencore bestätigt: Bis 2050 will der Konzern seine CO 2 -Emissionen netto auf null senken. Unverändert sind auch die Zwischenziele. Demnach peilt der Bergbaukonzern bis 2026 gegenüber dem Referenzjahr 2019 eine Reduktion um mindestens 15 Prozent an. Bis 2035 will das Unternehmen seine Treibhausgasemissionen um 50 Prozent senken.