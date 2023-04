Das von Glencore umworbene kanadische Bergbauunternehmen Teck zieht seine eigenen Pläne zur Aufspaltung in ein Metall- und ein Kohleunternehmen wieder zurück. Der Vorschlag werde an der am Mittwoch stattfindenden Generalversammlung nun nicht weiterverfolgt, teilte Teck gleichentags im Vorfeld der Versammlung mit.

26.04.2023 16:28