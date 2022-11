Der Verkauf der australischen Kupfermine von Glencore an MAC war im März angekündigt worden. Gemäss den aktualisierten Bedingungen erhält Glencore von MAC für die Mine 775 Millionen US-Dollar in bar, mit einer Aufstockungsmöglichkeit auf 875 Millionen sowie bis zu 100 Millionen in Stammkapital. Für die Bezahlung des restlichen Betrags wurden Bedingungen im Zusammenhang mit der Entwicklung des Kupferpreises sowie künftigen Kapitalerhöhungen vereinbart.