In einem offenen Brief an die Teck-Aktionäre verteidigt der Zuger Konzern das eigene Angebot und preist es als vorteilhaft an. Allenfalls soll das Angebot gar aufgebessert werden. Man habe nie behauptet, das Angebot sei "best and final", schreibt Glencore in einem am Mittwoch veröffentlichten offenen Brief an die B-Aktionäre von Teck. Änderungen und Verbesserungen am Angebot seien deshalb nicht ausgeschlossen.