Globus verzeichne einen Umsatzzuwachs trotz sinkender Frequenz. Das Kaufhaus soll künftig auf Luxus setzen. "Wir möchten kein Warenhaus des Bedarfs sein, sondern ein Warenhaus der Begehrlichkeiten", so Savastano. "Unser Ziel ist es, dass Globus die Luxusdestination im Schweizer Detailhandel ist." In den nächsten Jahren würden 300 Millionen Franken in Globus investiert, die Hälfte davon in Umbauten wie in Zürich Basel oder Genf.