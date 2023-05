Das boomende US-Geschäft treibt das Wachstum des irischen Glücksspiel- und Sportwettenanbieters Flutter weiter an. Auch die Geschäfte in anderen Märkten wie Grossbritannien und Irland wuchsen zum Jahresstart, lediglich Australien schwächelte ein wenig. Insgesamt steigerte Flutter die Erlöse im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um mehr als die Hälfte auf gut 2,4 Milliarden britische Pfund (2,7 Mrd Euro), wie der im Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 notierte Konzern am Mittwoch in Dublin mitteilte. Damit übertraf der Konzern die mittlere Erwartung von Analysten.

03.05.2023 12:38