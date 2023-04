Bei der US-Bank Goldman Sachs lief es zum Jahresauftakt angesichts eines schwachen Handelsgeschäfts und Investmentbankings nicht rund. In den drei Monaten bis Ende März fiel der Nettogewinn im Jahresvergleich um 18 Prozent auf 3,2 Milliarden Dollar, wie das Geldhaus am Dienstag in New York mitteilte. Insgesamt sanken die konzernweiten Erträge im ersten Quartal um fünf Prozent auf 12,2 Milliarden Dollar. Analysten hatten mit höheren Einnahmen gerechnet. Bei Anlegern kamen die Zahlen nicht gut an.

18.04.2023 14:20