In seiner neuen Rolle hat Warnking die Geschäftsverantwortung für 20 Länder und ist in Warschau ansässig, wie Google am Donnerstag mitteilte. Die letzten knapp zwölf Jahre hatte Warnking die Google-Niederlassung in der Schweiz geleitet. Dabei habe er wichtige Dienste für den Ausbau des Marktes und der Partnerschaften von Google in der Schweiz geleistet. Bei Google arbeitet Warnking seit fast 15 Jahren.