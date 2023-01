Vier der jeweils sechs Maschinengruppen in den Kraftwerkszentralen Fionnay und Nendaz wurden am 13. Januar 2023 wieder in Betrieb genommen, teilte die Besitzerin Alpiq am Freitag in einem Communiqué mit. Die Teilinbetriebnahme sei ursprünglich erst für das dritte Quartal 2023 geplant gewesen.