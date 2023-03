Die Uhrenindustrie boomt: Am Montag hat in Genf unter grossem Andrang der Uhrensalon "Watches and Wonders" seine Tore geöffnet. Bis am Sonntag präsentieren knapp 50 Uhrenhersteller ihre Produkte und Neuheiten. Die zahlreichen, weltweiten Krisen trüben die Stimmung kaum.

27.03.2023 17:24