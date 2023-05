(Ausführliche Fassung) - Die niederländische Grossbank ING hat ihren Gewinn im ersten Quartal auch dank der gestiegenen Zinsen fast vervierfacht. Unter dem Strich stand ein Überschuss von rund 1,6 Milliarden Euro, wie der Mutterkonzern der gleichnamigen deutschen Direktbank am Donnerstag in Amsterdam mitteilte. Damit lief es für die ING noch besser als von Analysten erwartet. Jetzt will das Geldhaus eigene Aktien im Wert von bis zu 1,5 Milliarden Euro vom Markt zurückkaufen. An der Börse kamen die Nachrichten gut an.

11.05.2023 15:13