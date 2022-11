In Grossbritannien ist die Arbeitslosigkeit trotz schwacher Konjunktur weiter gesunken. In den drei Monaten bis September ging die Arbeitslosenquote um 0,2 Prozentpunkte auf 3,6 Prozent im Vergleich zum Vorquartal zurück, wie das Statistikamt ONS am Dienstag in London mitteilte. Analysten hatten mit einer Quote von 3,5 Prozent gerechnet.

15.11.2022 09:09